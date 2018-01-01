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Рейтинг лучших армий мира: Украина улучшила позицию, инфографика

Сегодня, 07:44

Первое место в списке заняли США, а замкнул тройку лидеров Китай.

Украина, армия, ВСУ, шеврон
Украина улучшила позицию в рейтинге лучших армий мира gs.sloboda.net
Украина поднялась на 29 место из 136 в рейтинге лучших армий мира, составленном международной компанией Global Firepower.

Первое место в списке заняли США, второе — Российская Федерация, а третье — Китай, говорится на сайте компании.

На четвертом месте расположилась Индия, на пятом — Франция, на шестом — Британия, на седьмом — Южная Корея, на восьмом — Китай, на девятом — Турция, а замкнула десятку Германия.

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Украина улучшила позицию в рейтинге лучших армий мира Скриншот с globalfirepower.com

При составлении рейтинга Global Firepower учитывает 55 показателей, место в нем зависит не от общего количества оружия, хотя это является одним из факторов, а от разнообразия вооружений.

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Украина улучшила позицию в рейтинге лучших армий мира Скриншот с globalfirepower.com

Напомним, в 2017 году Украина в рейтинге Global Firepower лучших армий мира заняла 30 место, первое место в списке заняли американские войска, второе — российские, а третье — китайские. 
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Украина, армия, США, Россия, рейтинг, Global Firepower
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