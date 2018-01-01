Рейтинг лучших армий мира: Украина улучшила позицию, инфографика

Первое место в списке заняли США, а замкнул тройку лидеров Китай.
Первое место в списке заняли США, второе — Российская Федерация, а третье — Китай, говорится на сайте компании.
На четвертом месте расположилась Индия, на пятом — Франция, на шестом — Британия, на седьмом — Южная Корея, на восьмом — Китай, на девятом — Турция, а замкнула десятку Германия.
При составлении рейтинга Global Firepower учитывает 55 показателей, место в нем зависит не от общего количества оружия, хотя это является одним из факторов, а от разнообразия вооружений.
Напомним, в 2017 году Украина в рейтинге Global Firepower лучших армий мира заняла 30 место, первое место в списке заняли американские войска, второе — российские, а третье — китайские.