Резко стало плохо. В Донецкой области 5-классник умер после физкультуры

У ребенка было диагностировано тяжелое заболевание, отметили в прокуратуре.

В Донецкой области медики скорой констатировали смерть школьника после физкультуры

Во вторник днем, 20 марта, в одной из школ города Мирноград Донецкой области 5-класснику внезапно стало плохо на уроке физкультуры , приехавшие медики скорой помощи не смогли спасти ребенка и констатировали его смерть.

У мальчика было диагностировано тяжелое заболевание — злокачественная феохромоцитома 3 категории, говорится на сайте прокуратуры региона.

"Происшествие случилось 20 марта, примерно в 14 часов. На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней №8 Мирноградского городского совета 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо", — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, предварительная правовая квалификация преступления — п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть" Уголовного кодекса. В ведомстве готовят ходатайство в горсуд о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления причины кончины школьника.

Напомним, 8 марта — в Международный женский день — в селе Шевченково Килийского района Одесской области в хозяйственной постройке, расположенной во дворе одного из домов, повесился 5-классник. Узнать возможную причину суицида можно здесь.