Смертельная "игра". Стала известна причина самоубийства школьника в Одесской области

Обнаруженный повешенным в селе Шевченково Килийского района Одесской области пятиклассник увлекался суицидальной "игрой" "Синий кит", рассказал председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

"Только что общался с учителями и директором школы. Они опросили всех друзей погибшего. Друзья рассказали о том, что Вовка (погибший мальчик, — ред.) играл в "игру" "Синий кит", и примерно две недели назад рассказывал, что достиг уже высокого уровня и получает серьезных задачи", — сказал Бойченко.

Со слов подростков, мальчик также говорил им, что "должен повеситься". Дети отмечали, что ранее не придали значения словам потерпевшего, который характеризовался положительно, и хорошо учился в школе, пишет УНИАН.

В настоящее время полиция проверяет информацию об участии ребенка в суицидальной "игре". По данным полицейских, родители погибшего также характеризуются положительно, а инцидент, который произошел между ребенком и матерью из-за испачканной одежды, был незначительным.

Напомним, полиция начала расследование по факту гибели пятиклассника, обнаруженного 8 марта повешенным в селе Шевченково. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Предварительная причина смерти — самоубийство.

Утром 11-летний мальчик ушел поздравить родственников с 8 марта, вернулся в 14.00. Увидев, что сын сильно испачкался, мать его отругала, затем ушла на работу. Когда вернулась домой, обнаружила сына повешенным в сарае.