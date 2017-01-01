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Резонансная смерть на Киевщине. Тело юристки Ноздровской направили на новую экспертизу

Сегодня, 19:04

Специалисты должны выяснить, каким предметом потерпевшей были нанесены телесные повреждения.

Ноздровская
Тело Ноздровской пройдет дополнительную экспертизу 24 канал
По просьбе родственников юристки Ирины Ноздровской, ее тело направлено на дополнительную комплексную экспертизу.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы полиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает "Укринформ".

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", — отметил он.

Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде.

Также, по его словам, подробно будет исследован состав крови на содержание различных веществ и желудок покойной.

Напомним, ранее адвокат Ноздровской запустил собственное расследование ее убийства.
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Ноздровская, юристка, полиция, экспертиза
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