Резонансная смерть на Киевщине. Тело юристки Ноздровской направили на новую экспертизу

Специалисты должны выяснить, каким предметом потерпевшей были нанесены телесные повреждения.
Об этом рассказал руководитель пресс-службы полиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает "Укринформ".
"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", — отметил он.
Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде.
Также, по его словам, подробно будет исследован состав крови на содержание различных веществ и желудок покойной.
Напомним, ранее адвокат Ноздровской запустил собственное расследование ее убийства.