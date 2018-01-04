Резонансная смерть на Киевщине. Тело юристки Ноздровской направили на новую экспертизу

По просьбе родственников юристки Ирины Ноздровской, ее тело направлено на дополнительную комплексную экспертизу.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы полиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает "Укринформ".

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", — отметил он.

Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде.

Также, по его словам, подробно будет исследован состав крови на содержание различных веществ и желудок покойной.

Напомним, ранее адвокат Ноздровской запустил собственное расследование ее убийства.