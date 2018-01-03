В полиции назвали предварительную причину смерти юристки

Начальник пресс-службы Национальной полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) тела юристки Ирины Ноздровской, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран.

После исследования можно исключить версию об изнасиловании, рассказал он в комментарии УНИАН.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти", — отметил собеседник.

По его словам, сейчас нет окончательных результатов СМЭ. "По предварительной версии, она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", — сообщил руководитель.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил Национальной полиции и Главному следственному управлению создать координационный штаб, задействовать лучших специалистов для расследования преступления, говорится на странице Нацполиции в Facebook.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов Киевской области в реке нашли ее тело. СМИ писали, что на женщине был только бюстгальтер, а в области шеи — колото-резаные раны. В полиции называли четыре основные версии убийства, среди них было желание совершить изнасилование.

Заместитель шеф-редактора одного из интернет-изданий Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".