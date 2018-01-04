Адвокат Ноздровской запустил собственное расследование ее убийства

Виталий Мацелюх, адвокат убитой юристки Ирины Ноздровской, объявил о том, что запустил с коллегами собственное расследование преступления.

Такую информацию он озвучил в комментарии Deutsche Welle.

Кроме того, Мацелюх не спешит однозначно подтверждать версию общественников - что к убийству Ноздровской могли быть причастны люди, близкие к Дмитрию Россошанскому, который в 2015 году сбил сестру Ноздровской – Светлану. Именно его привлечения ответственности как раз и добивалась Ирина.

По словам адвоката, он и его коллеги запустили собственное расследование с привлечением частных детективов. Именно его предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровской могут быть не близкие Россошанского.

"Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана Ноздровская, иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству", - сказал Мацелюх.

Напомним, ранее дочь Ноздровской рассказала подробности убийства матери.