РФ тайно переселила в Крым миллион россиян — Джемилев

Происходит принудительная смена демографического состава аннексированной территории.

РФ заселяет Крым русскоязычными Reuters

За последнее время в аннексированный Крым российская власть переселила до 1 миллиона россиян, заявил уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

По его словам, РФ осуществляет массовое заселение украинского Крыма русскоязычными гражданами из других регионов, что является принудительной сменой демографии полуострова, приравниваемое к военным преступлениям.

"Принудительная смена демографического состава оккупированной территории, согласно Женевской конвенции 1949 года, относится к разряду военных преступлений. Поэтому данные, сколько он завезли, тщательно скрываются", — отметил Джемилев в интервью "Укринформу".

По его данным, на сегодня может говориться примерно о переселении от 850 тысяч до миллиона человек. Об этом свидетельствует информация от самих жителей оккупированного Крыма, которые остались на полуострове после 2014 года.

Он также рассказал о целом комплексе мероприятий, который проводит российская ФСБ относительно выживания крымских татар с родной земли.

Он уточнил, что среди планов ФСБ: массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты, активизация деятельности радикально настроенных крымских татар патриотических русских организаций.

Напомним, ранее в ФСБ РФ заявили о том, что в Крыму раскрыта деятельность "экстремистской группы", якобы созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию лидера Меджлиса крымско-татарского народа, депутата Рефата Чубарова.

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