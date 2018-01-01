"С*ки! Пид*ры!" В Николаеве рекордсменка эмоционально обратилась к депутатам: видео

Женщина приняла участие в митинге, посвященном бездомным животным, однако в своем монологе вышла далеко за его переделы.

Анна Кукурина нецензурно высказалась в адрес чиновников Николаева Скриншот YouTube

В Николаеве абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу, обладательница титула "Самая сильная женщина Планеты" Анна Куркурина выступила 10 мая на митинге против применения эвтаназии к бездомным животным

"Вы пришли с собаками решать проблему! А с дорогами вы не хотите??? А с больными людьми??? Посмотрите, какое огромное здание! От кого они защищаются??? А ведь они должны служить нам! А вы говорите — собаки. Они нас топчут! Они наши души ломают! Мы собираем деньги, собак стерилизуем, а что делают они??? А они их травят!", - эмоционально высказалась Анна Куркурина. Видео опубликовано на YouTube-канале "Новости-N".

Спортсменка показала на здание Николаевского городского совета, который был у нее за спиной, требуя выделять деньги не только на животных, но и на другие сферы.

"Они крадут ваши деньги, мои деньги! Что вы молчите все??? Вы спросите, какую сумму денег они выделяют на животных, и куда они деваются! Спросите, куда вы каждые 2 гривны с бензина деваете! Куда? Им в задницу, а не на асфальт! Вы в собаках только нашли проблему? В себе нужно искать проблему! А корень — вот он сидит!", - эмоционально сказала она.

Затем чемпионка ушла с импровизированной трибуны, роль которой исполнили ступни перед горсоветом, но вскоре вернулась. Кукурина напомнила слушателям, что во время Второй мировой войны военную службу несли и собаки, о чем сейчас не вспоминают чиновники.

"Вчера был День Победы! Где у нас они прошли парадом? Они в клетках закрытые и ждут смерти! Почему? Собаки спасали нас во время войны! С*ки, почему вы на них наплевали, пид*ры!", - заявила чемпионка под бурю аплодисментов участников митинга.

Напомним, после матча Премьер-лиги РФ по футболу старший тренер клуба "Анжи" Арсен Акаев был настолько возмущен судейством в игре с "Уралом", что его нецензурная брань заглушила интервью наставника команды соперника — Александра Тарханова.

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