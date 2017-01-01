"Сакральный объект". Вятрович рассказал, что нужно создать на месте Арки дружбы в Киеве

Под действие закона о декоммунизации подпадают фигуры, находящиеся под Аркой.

На месте Арки дружбы может появиться пантеон героев

В Киеве на месте Арки дружбы народов можно построить пантеон национальных героев Украины, заявил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович

"Несмотря на то, что этот символ формально не подпадает под действие закона о декоммунизации, но то что он символизирует — это далеко не то, что мы сейчас хотели бы воплощать. Какую-то украинско-российскую дружбу. Мы прекрасно понимаем о том, что это выглядит насмешкой над той ситуацией, в которой Украина оказалась сейчас", — отметил Вятрович.

По его словам, под действие закона подпадают фигуры, находящиеся под Аркой.

"К сожалению, они еще не демонтированы. Но я уверен, что Арка тоже должна быть демонтирована, а место должно быть использовано для важного, сакрального объекта — национального пантеона", — подчеркнул Вятрович в эфире "5 канала".

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил "пионерам" разобраться с монументом.