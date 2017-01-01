"Сакральный объект". Вятрович рассказал, что нужно создать на месте Арки дружбы в Киеве

Под действие закона о декоммунизации подпадают фигуры, находящиеся под Аркой.
"Несмотря на то, что этот символ формально не подпадает под действие закона о декоммунизации, но то что он символизирует — это далеко не то, что мы сейчас хотели бы воплощать. Какую-то украинско-российскую дружбу. Мы прекрасно понимаем о том, что это выглядит насмешкой над той ситуацией, в которой Украина оказалась сейчас", — отметил Вятрович.
По его словам, под действие закона подпадают фигуры, находящиеся под Аркой.
"К сожалению, они еще не демонтированы. Но я уверен, что Арка тоже должна быть демонтирована, а место должно быть использовано для важного, сакрального объекта — национального пантеона", — подчеркнул Вятрович в эфире "5 канала".
Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил "пионерам" разобраться с монументом.