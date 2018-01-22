Под "Аркой дружбы народов". Климкин предложил "пионерам" разобраться с монументом

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин еще раз напомнил украинцаи, что судьба монумента "Арка дружбы народов" в столице до сих пор решена, несмотря на активные процессы декоммунизации в Украине.

"Мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы вроде Арки дружбы народов. Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?" - написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Кроме того, чиновник сообщил, что мысли о будущем "Арки дружбы народов" пришли к нему во время церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в рамках празднования Дня Соборности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на месте "Арки дружбы народов" может появиться памятник воинам АТО.