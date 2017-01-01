Сайт "Миротворец" обвинил "Украинскую правду" в превращении в рупор кремля

Плотность антиукраинской пропаганды растет, заявили в "Миротворце".

который размечает анкеты лиц, угрожающих национальной безопасности Украины,

Сайт "Миротворец",обвинил издание "Украинская правда" в том, что СМИ превращается в рупор Москвы. Соответствующая запись появилась на странице сайта в соцсети Facebook.

"Как издание "Украинская правда" превращалось из украинского в рупор промосковия. Статистика плотности антиукраинской пропаганды на ресурсах этого издания с учетом блогов. 2011 год - каждые 3 часа 25 минут 17 секунд. 2015 - каждые 45 секунд. 2017 - каждые 11 секунд", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что "Миротворец", который связывают с депутатом Антоном Геращенко не привел в своем посте методологию расчета "превращения" СМИ, органичившись комментарием, что в вычислениях были использованы инструменты самой "Украинской правды".

"Для получения этих данных мы использовали методику и методологию исследований, которую разработала сама УП. Поскольку это их интеллектуальная собственность, то не можем ее обнародовать", - заявили в "Миротворце".