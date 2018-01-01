СБУ задержала стремившегося за украинским загранпаспортом боевика "ЛНР": видео

Инцидент произошел в районе КПП "Зайцево" (Донецкая область).
"При досмотре жителя Краснодонского района, который пешком пересекал линию разграничения, правоохранители обнаружили военный билет так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", скрытый в обуви", - заявили представители пресс-центра украинской спецслужбы. Террорист пытался попасть на контролируемую украинскими властями территорию ради того, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.
"Документ был нужен для оформления поездки в одну из стран Ближнего Востока, где боевик планировал стать наемником в незаконном вооруженном формировании, созданном кураторами из спецслужб РФ", - заявили в СБУ. По информации правоохранителей, задержанный наверняка находился на боевых позициях "ЛНР" во время обстрелов террористами населенного пункта Станица Луганская. Следствие продолжает устанавливать степень его личного участия в преступных действиях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне задержали агитирующую за "ДНР" женщину-боевика.
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