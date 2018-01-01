СБУ задержала стремившегося за украинским загранпаспортом боевика "ЛНР": видео

Инцидент произошел в районе КПП "Зайцево" (Донецкая область).

Спецназ СБУ ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ задержали террориста группировки "ЛНР", который пытался пройти через пункт пропуска "Зайцево", что на Донетчине.

"При досмотре жителя Краснодонского района, который пешком пересекал линию разграничения, правоохранители обнаружили военный билет так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", скрытый в обуви", - заявили представители пресс-центра украинской спецслужбы. Террорист пытался попасть на контролируемую украинскими властями территорию ради того, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.

"Документ был нужен для оформления поездки в одну из стран Ближнего Востока, где боевик планировал стать наемником в незаконном вооруженном формировании, созданном кураторами из спецслужб РФ", - заявили в СБУ. По информации правоохранителей, задержанный наверняка находился на боевых позициях "ЛНР" во время обстрелов террористами населенного пункта Станица Луганская. Следствие продолжает устанавливать степень его личного участия в преступных действиях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне задержали агитирующую за "ДНР" женщину-боевика.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram