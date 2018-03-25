В Херсоне задержали агитирующую за "ДНР" женщину-боевика: видео

Украинская контрразведка задержала в Херсоне "офицера спецслужб ДНР" Элину Борозенную.

Женщина на Донбассе и в Крыму пропагандировала "русский мир" и вербовала жителей оккупированных территорий в вооруженные бандформирования боевиков, говорится в сюжете ТСН.

После задержания, рассказывают авторы материала, Борозенная призналась, что к работе на боевиков ее привлек муж, который ранее был офицером МВД Украины, однако перешел на сторону оккупантов. ФСБ отправила Ивана Борозенного работать в Донецк, где он вместе с супругой занимался агитацией и пропагандой.

"Мужчины, которые воюют за Новороссию! Подарите своим женщинам на 8 марта не букет цветов, а букет свежесрезанных шевронов. Ни режьте уши, срезайте шевроны!", - гласили знаменитые агитки супружеской пары.

Элину Борозенную задержали в Херсоне, куда она приехала для оформления загранпаспорта.

"Скажем так, он открывает более широкие возможности, упрощает процедуры перемещения", - пояснила она при задержании.

По словам арестантки, на оккупированной территории немало боевиков, которые получают в Украине различные документы.

Следствие по делу женщины-боевика ведет СБУ. Ей грозит длительное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что правоохранителям удалось задержать боевика "ЛНР", являвшегося командиром разведывательного отделения террористов. Шпион был задержан во время попытки пересечь линию разграничения в Луганской области.