Синоптик предупредила, когда Украину накроют дожди и ощутимо похолодает

В нашу страну зайдет антициклон, влияние которого распространится практически на все области, отметила эксперт.

В Украине 11 мая ощутимо похолодает, предупредила синоптик 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в пятницу, 11 мая, в Украину зайдет скандинавский антициклон, в стране ощутимо похолодает.

В воскресенье, 13 числа, дождливая погода охватит все государство, "везде будет холодно, только на Западе местами до +20 градусов", говорится на странице эксперта в Facebook.

"… уже с пятницы в Украину зайдет скандинавский антициклон... его влияние распространится практически на все наши области. А поскольку он формируется с арктическим холодным воздухом, то и в Украине завтра ощутимо похолодает", — отметила Диденко.

По ее данным, на протяжении дня 11 мая температура воздуха составит +14 +18 градусов, на Западе будет теплее — +20 +25 градусов. "Компенсацией за похолодание станет солнечный день, осадки в Украине маловероятны. На востоке завтра усилится северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду", — добавила синоптик.

"12 мая неблагоприятной ожидается погода на Харьковщине, Луганщине, Донетчине и в районе Днепра — дожди, ветер и холодно, +10 +16 градусов. На остальной территории — прохладно и без осадков", — подчеркнула эксперт.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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