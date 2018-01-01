"Слабонервным не смотреть". На Троещине в здании Пенсионного фонда сгорел мужчина: фото 18+

Инцидент произошел в здании управления Пенсионного фонда Деснянского района.

В четверг, 5 апреля, в столице Украины в доме №6 на улице Каштановая, в помещении бывшего детсада, ныне - управления Пенсионного фонда Деснянского района, произошел пожар.

После его ликвидации на балконе здания пожарные обнаружили обгоревший мужской труп, сообщают пользователи групп "Троещина ВК" в соцсетях Facebook и Instagram.

"В результате пожара на Каштановой, 6, сгорел человек", - написали они.

Остальные подробности инцидента станут известны лишь после проведения всех необходимых экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом сгорели пять автомобилей.