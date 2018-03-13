В Киеве на Нивках загорелись крупные склады: фото

В складском помещении на улице имени Академика Туполева в столице Украины произошло возгорание.

Соответствующее сообщение во вторник, 13 марта, опубликовала пресс-служба столичного управления ГСЧС.

Согласно обнародованным ведомством данным, существует также угроза распространения огня на соседнее офисное здание.

Сообщение о возгорании пожарные получили в 16.47. После прибытия на место инцидента выяснилось, что пламя вспыхнуло в одноэтажном складском здании.

"Сейчас площадь возгорания составляет около 800 кв. м. Есть угроза распространения огня на пристроенное рядом шестиэтажное офисное здание", - отметили в ГСЧС.

Спасатели быстро вынесли из помещения десять газовых баллонов и занимаются их охлаждением. На месте инцидента функционируют 18 единиц техники и 70 человек личного состава.

Напомним, ранее в Киеве на подземной парковке сгорели пять авто.