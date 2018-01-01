СМИ узнали о причинах массового увольнения патрульных из Нацполиции

За последние полгода ряды полиции покинули 400 "копов".

УНИАН

С начала 2018 года из 15 тыс. патрульных уволились 400 человек. Причины - высокая нагрузка и низкая зароботная плата.

Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на руководителя патрульной полиции Украины Александра Фацевича, а также источники из бывших "копов".

"В этом году за 5 месяцев у нас около 400 полицейских уволились. Это из 15 тысяч. Много ли это? 10 - это много", - говорит Фацевич.

По его словам, одной из причин является высокая рабочая нагрузка. "За 12 часов у него (полицейского. - Прим.) очень большая нагрузка. Иногда они выходят и во внеурочное время, когда у нас проходят какие-то массовые мероприятия", - сетует глава патрульной полиции.

Вместе с тем источники телеканала из числа экс-правоохранителей утверждают, что основная причина увольнений - низкие зарплаты.

Частично это признает и Фацевич: ""Киевская городская администрация и городская рада выделяет достаточно денег по субвенции. В Харькове меньше. В некоторой степени помогает, но хотелось бы больше".

Накануне в селе Столбец Ровенской области мужчина напал с вилами на полицейского.

Местная жительница сообщила правоохранителям на линию 102, что у нее возник конфликт с соседом на улице Шевченко. "Уже во время общения со свидетелями события, те сообщили правоохранителям, что 33-летний дебошир имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал им людей", - отметили в полиции.

Мужчину застали по месту жительства. Когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый мужчина выхватил вилы и нанес несколько ударов по машине, после чего ударил "копа". Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга.

Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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