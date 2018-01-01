"Сотруднічайть с Укропен Каратєлен!". Воины ВСУ распространяют в "ДНР" шуточные листовки, фото

Волонтеры отметили, что в листовках развенчиваются мифы, которые создала российская пропаганда.

На оккупированной части Донбасса украинские военные проводят интересную работу с местным населением, распространяя шуточные листовки, в которых приглашают "сотруднічайть с Укропен Каратєлен!".

Как сообщают волонтеры Фонда "Вернись живым" на своей странице в Facebook, "они уже "съели всех снегирей", "распяли всех мальчиков" и теперь взялись за агитационную работу с местным населением".

"Где-то на передовой под временно оккупированным Донецком действует специальная группа украинских "карателей". Одна из их печатных листовок – "Дер листоффка". Рассказывает о том, как "Киевская Хунта пріглашайть всех насєлєній Дыры сотруднічайть с Укропен Каратєлен!" - говорится в сообщении.

В листовке, отмечают волонтеры, развенчиваются мифы, которые создала российская пропаганда.

В послании местным жителям говорится, что им будут платить пенсии, позволять говорить на русском языке и выезжать "за салом" из "ДНР".

"Мы чуть не лопнули со смеху, когда читали открытку. Однако за улыбкой, на самом деле, стоят слезы. Ведь в оккупированных городах много людей до сих пор верят, что где-то еще существует угнетение русскоязычного населения, "два раба для "карателей" и другие мифы, созданные российскими оккупантами", — говорят волонтеры, добавляя, что противодействовать военной агрессии России нужно комплексно и подобные листовки от военных — один из таких инструментов.

Напомним. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждает, что для восстановления контроля над захваченными боевиками территориями Донбасса Вооруженным Силам Украины понадобится несколько недель, если не будет вмешиваться Россия.