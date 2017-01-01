Стрельба у метро "Берестейская": второй раненый умер в карете "скорой", стрелок задержан

Оба погибших были сотрудниками одного из частных охранных агентств.

В карете "скорой" умер раненый при стрельбе в Киеве news24ua.com

"Второй раненый, который получил огнестрельное ранение в живот, умер в карете скорой помощи", — сообщает "Лига", ссылаясь на источник в силовых структурах.

Отмечается, что оба погибших были сотрудниками одного из частных охранных агентств.

В то же время правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины, которое произошло 29 января в Шевченковском районе Киева.

"Стрелявший и совершивший это убийство мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции Киева. У него изъято оружие, из которого, мы считаем, было совершено преступление. Но после проведения экспертиз уже сможем это доказать", — сказал Крищенко.

Он добавил в эфире канала "112 Украина", что с этим мужчиной сейчас работают следователи.

На вопрос относительно версии о конфликте между различными структурами, претендовавшими на собственность на помещение, где произошла стрельба, Крищенко заявил, что это была первая версия правоохранителей, и она "привела к задержанному преступника".

"Это конфликт на почве того, что владельцы это здание делили между собой. И есть два решения суда, которые противоречат друг другу, и отдают собственность в разные руки", - пояснил представитель полиции эту версию следствия.

Он добавил, что речь идет о гражданском судебном споре между двумя собственниками. Оба из них для охраны здания нанимали частные охранные структуры.

Крищенко также уточнил, что задержанный — из Винницкой области, 1989 года рождения, работает в охранной структуре, ранее судимый за кражи.

Ранее сообщалось, что 29 января, в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину.

Как рассказали в полиции, в помещении "Национальной лотереи" произошел конфликт между сотрудниками двух частных охранных фирм, который закончился летальным исходом.

Напомним, в Киеве еще один конфликт закончился стрельбой, есть раненые.