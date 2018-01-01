Трагедия на Харьковщине. Из-за отравления угарным газом погибла семья, в том числе двое детей

Пожара в доме не было.

На Харьковщине из-за отравления угарным газом погибла семья @MNSKHARKIV

В результате отравления угарным газом в Харьковской области погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей.

Информация о происшествии в городе Змиев поступила во вторник, 13 февраля, в 15:20 от дежурного полиции.

По сведениям дежурного, в доме по улице Левковская, 26 были обнаружены тела двоих взрослых и двоих детей: мужчина 1980 года рождения, женщина 1985 года рождения и двое детей 2009 и 2015 годов рождения.

Пожара не было. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте происшествия работают мобильно-оперативная группа управления ГСЧС, оперативная группа Главного управления Национальной полиции и следственная группа прокуратуры.

Напомним, на Житомирщине при пожаре погибла женщина вместе с сыном.