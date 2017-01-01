Украинцы пожаловались на ухудшение качества медицинского обслуживания — опрос

По данным социологов, 54% украинцев знают своего семейного врача или терапевта, 45% — не знают.
Как свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", 11% увидели улучшение медуслуг, а 38% считают, что в качестве ничего не изменилось.
В то же время за последний год уменьшилось количество тех, кто говорит об ухудшении в этой сфере.
По данным социологов, 54% украинцев знают своего семейного врача или терапевта, 45% — не знают.
Наибольшая осведомленность наблюдается среди женщин и людей старшего возраста.
31% украинцев пользуются услугами семейного врача или педиатра, 20% — не пользуются.
Треть опрошенных пользовались услугами Службы скорой помощи за последний год.
Среди пользователей услуг скорой помощи 72% удовлетворены качеством услуг и профессионализмом команды скорой помощи, четверть опрошенных — недовольны, 3% не определились.
Среди правительственных инициатив в медицине опрошенные больше всего осведомлены о введении системы бесплатного (или с небольшой доплатой) предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача (74%).
Также знают о введении общегосударственного медицинского страхования (71%).
55% опрошенных осведомлены об учреждении госпитальных округов.
Меньше опрошенных осведомлены о предоставлении субсидий на медицинские услуги внутренне перемещенным лицам с Донбасса и Крыма (39%).
Больше всего украинцы поддерживают введение системы бесплатного (или с небольшой доплатой) предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача — 86%.
Основание госпитальных округов имеет меньше поддержки — 48%.
В исследовании приняли участие украинцы от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Исследование проводилось личным формализованным интервью (face-to-face).
Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения исследования: 23 ноября — 4 декабря 2017 года.
Напомним, ранее сообщалось, что по результатам опроса, каждый пятый украинец ждет, что 2018 год будет трудным и плохим.