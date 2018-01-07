Каждый пятый украинец ждет, что 2018 год будет трудным и плохим — опрос

В Украине каждый пятый житель (22%) ожидает, что 2018 год будет для страны трудным и плохим.

По результатам исследования Research & Branding Group, 24% украинцев ожидают, что 2018 год для страны будет удачным и хорошим.

37% считают, что этот год будет для Украины неоднозначным — в чем-то трудным, а в чем-то удачным.

Исследование проводила компания Research & Branding Group с 4 по 14 декабря 2017 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Ошибка выборки составляет 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Как свидетельствуют данные опроса, более половины украинцев (54%) считают 2017 для себя и своих семей в чем-то трудным, а в чем-то удачным.

Напомним, по данным опроса, который провел фонд "Демократические инициативы", ситуация в Украине в большинстве сфер жизни существенно ухудшилась.