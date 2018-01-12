Украинцы пожаловались на ухудшение качества медицинского обслуживания — опрос

В Украине 43% опрошенных граждан считают, что за последние 2 года общее качество государственных медицинских услуг ухудшилось.

Как свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", 11% увидели улучшение медуслуг, а 38% считают, что в качестве ничего не изменилось.

В то же время за последний год уменьшилось количество тех, кто говорит об ухудшении в этой сфере.

По данным социологов, 54% украинцев знают своего семейного врача или терапевта, 45% — не знают.

Наибольшая осведомленность наблюдается среди женщин и людей старшего возраста.

31% украинцев пользуются услугами семейного врача или педиатра, 20% — не пользуются.

Треть опрошенных пользовались услугами Службы скорой помощи за последний год.

Среди пользователей услуг скорой помощи 72% удовлетворены качеством услуг и профессионализмом команды скорой помощи, четверть опрошенных — недовольны, 3% не определились.

Среди правительственных инициатив в медицине опрошенные больше всего осведомлены о введении системы бесплатного (или с небольшой доплатой) предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача (74%).

Также знают о введении общегосударственного медицинского страхования (71%).

55% опрошенных осведомлены об учреждении госпитальных округов.

Меньше опрошенных осведомлены о предоставлении субсидий на медицинские услуги внутренне перемещенным лицам с Донбасса и Крыма (39%).

Больше всего украинцы поддерживают введение системы бесплатного (или с небольшой доплатой) предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача — 86%.

Основание госпитальных округов имеет меньше поддержки — 48%.

В исследовании приняли участие украинцы от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Исследование проводилось личным формализованным интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения исследования: 23 ноября — 4 декабря 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам опроса, каждый пятый украинец ждет, что 2018 год будет трудным и плохим.