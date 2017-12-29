Украинским вузам запретили пользоваться сайтами с доменом ".ru" и ".ру"

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

В Украине ограничить доступ к доменным зонам РФ

В соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента №47 от 25.02.2017, Министерство образования поручило ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

Как говорится в документе, ограничения доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" призваны не допустить нанесения "вреда интересам Украины в информационной безопасности".

При этом ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным "Украинской правды", все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.

Минобразования обязали ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" и использование российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя секретаря Кабинета министров Сергея Кушнира.

Напомним, ранее был опубликован список сайтов, которые хотят запретить в Украине.