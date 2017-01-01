В центре Киева подрались активисты и охранники стройки: в ход пошли шины и дымовые шашки, видео

Протестующие подожгли шины и забросали охранников застройки камнями, в ход пошли газ и дымовые шашки.
Два десятка активистов выкрикивали, что земля захвачена незаконно. Доказывали, что есть решение суда, запрещающее строительство 7-этажки, сообщает ТСН.
Потом протестующие подожгли шины и забросали защитников застройки камнями, в ход пошли газ и дымовые шашки.
Охранники отбивались слезоточивыми баллончиками и водой из брандспойтов. При этом полиция просто наблюдала и не вмешивалась.
Напомним, в сентябре в Одессе активисты защищали уникальность "дома-стены".