В Харькове снесли бюст Жукова, опубликованы фото и видео

Геннадий Кернес заявил, что в ночь на 6 мая в Харькове неизвестные попытались снести бюст Георгия Жукова.

В воскресенье рано утром, 6 мая, в Харькове был повален бюст советскому маршалу Георгию Жукову.

По словам сотрудников полиции, которые находились возле поваленного бюста, памятник был закрыт на реконструкцию, сообщает insidernews.info.

Вместе с тем на странице организации добровольцев "Фрайкор" сообщаются подробности акции на проспекте Григоренко в Харькове.

"Памятник Жукову в Харькове свален! Неизвестные патриоты передают поздравление всем сепарам и вате города! Палачи украинского народа не имеют права стоять на нашей земле", — говорится на странице "Фрайкора" в Facebook.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в ночь на 6 мая в Харькове неизвестные попытались снести бюст маршала СССР Георгия Жукова.

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен", — отметил он в Facebook.

Кернес заявил, что потребует от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом.

При этом в полиции Харьковской области заявили, что не получали заявлений об инциденте, — передает "Интерфакс".

"Сотрудники полиции выезжали на место. Памятник стоит без повреждений. Заявлений нет", — сказали в полиции.

Напомним, в январе памятник Жукову в Харькове облили краской.

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