В Херсоне убили известного бизнесмена, опубликованы фото с места происшествия

Охранник бизнесмена был тяжело ранен и на данный момент находится в больнице.

Во вторник вечером, 24 апреля, в Херсоне застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко.

"В 19:25 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого. В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу", — сообщили в отделе коммуникации полиции Херсона.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

По словам депутата Херсонского городского совета Виталия Богданова, убитым оказался бизнесмен Игорь Пащенко, а его охранник был тяжело ранен и на данный момент находится в больнице.

По данным издания "Мост", фамилия Пащенко в городе стала известна после того как бывший мэр Херсона Владимир Сальдо оказался в Доминиканской тюрьме. Тогда он обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении. В свою очередь Денис Пащенко заявлял, что он жертва.

После этого часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко. Недавно экс-мэр вернул себе один из таких объектов и якобы силовым путем захватил его. Пащенко пытался вернуть актив через суд и утверждал, что купил объект у Сальдо.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе застрелили криминального авторитета по прозвищу Коля Болгарин-младший.

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