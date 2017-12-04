Убит криминальный авторитет. СМИ раскрыли, кого застрелили в Одессе

В воскресенье, 3 декабря, в Одессе застрелили криминального авторитета из "старой волны" по прозвищу Коля Болгарин-младший.

Мужчина запугивал должников, выбивал долги, его подозревали и в совершении заказных убийств, был неоднократно судим, пишет "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

"Слыл в одесских криминальных кругах беспредельщиком, ни в одну преступную группировку не входил, но знали его многие — он брался за довольно грязные дела, естественно, не бесплатно", — рассказа сотрудник прокуратуры на условиях анонимности.

Напомним, 3 декабря в Одессе произошла стрельба на ул. Бугаевской, там правоохранители нашли мертвым мужчину, в городе был введен план "Перехват". Узнать больше о преступлении можно здесь.