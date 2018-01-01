В Меджлисе подкорректировали предложение Порошенко о лишении крымчан гражданства

Глава крымскотатарской общины заявил о необходимости внесения поправок в законопроект.

Рефат Чубаров обещает, что лишать гражданства крымчан будут в рамках закона Фото: Facebook/Рефат Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров намерен внести некоторые изменения в законопроект президента Петра Порошенко о лишении жителей оккупированного Крыма украинского гражданства за участие в нелегитимных выборах.

"Этот закон, если бы был в том виде, как сейчас, он действительно тогда несет угрозу для тех людей, граждан Украины, которые против своей воли призваны в армию РФ, они не могут этого никак избежать, или есть часть людей, которые были вынуждены, скажем, под страхом увольнения с работы идти на выборы", - отметил он в эфире телеканала 112 Украина.

Чубаров заверил, что документ будет доработан и ни одна статья в нем не будет нарушать права проживающих в Крыму украинцев, которые желают вернуться в Украину.

"Я даю гарантии, что эти нормы будут приведены в соответствие с международным правом и действующим законодательством Украины", - подчеркнул председатель Меджлиса.

Напомним, в президентском законопроекте об изменениях в Закон "О гражданстве Украины" внесено предложение о лишении украинского гражданства тех, кто получил российские паспорта в Крыму.