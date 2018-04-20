Порошенко хочет лишать украинского гражданства жителей Крыма: стали известны подробности

В президентском законопроекте об изменениях в Закон "О гражданстве Украины" внесено предложение о лишении украинского гражданства тех, кто получил российские паспорта в Крыму.

"Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", — говорится в тексте законопроекта №8297, размещенном на сайте Рады.

Вместе с тем президент также предложил ужесточить правила получения украинского гражданства.

Напомним, ранее с Госмиграционной службе заявили о том, что проверят всех получивших гражданство Украины за годы независимости.

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