В мэрии Киева сообщили расписание городского транспорта в пасхальную ночь

В КГГА заверили, что многие городские маршруты увеличат время работы.

Столичный транспорт в преддверии Пасхи изменил график работы Фото: metro.kiev.ua

В ночь с 7 на 8 апреля в связи с праздником Пасхи общественный транспорт в Киеве изменит длительность курсирования.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, столичный метрополитен будет работать на час дольше, то есть воспользоваться подземкой можно будет до одного часа ночи. Утром станции метро откроются на час раньше – в пять утра пассажиры уже смогут воспользоваться их услугами.

Аналогично на час раньше начнут и завершат работу фуникулер и наземный общественный транспорт.

"Перевозка будет осуществляться существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с пяти и до восьми утра будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта, проходящего возле мест проведения богослужений в Киеве.

Будет увеличено количество транспорта на таких маршрутах: - троллейбусных - 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50; - трамвайных - 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33; - автобусных обычного режима движения - 18, 20, 21, 33, 37 (с заездом на с/к Чайка в направлении ст. м. Святошино), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115; - автобусных в режиме маршрутного такси - 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 500, 502, 530, 537, 548, 550.

Продолжат работу на таких маршрутах:

- станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина до 2:30, 8 апреля будет начата работа станций с 4:00;

- станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка до 2:15, 8 апреля будет начата работа станций с 4:00.

Напомним, 7 апреля, в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира. Чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14:16 по Киеву.