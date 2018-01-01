В Минобразования задумались о жеребьевке при приеме в школы первоклашек

Новые правила приема в первый класс планируют внедрить в 2018 году.

Первоклашек в школы могут принимать по жеребьевке Фото: baltnews.lv

Министр образования Лилия Гриневич заявила о том, что прием в школы первоклассников могут проводить с помощью жеребьевки.

По ее словам, это предусмотрено в разрабатываемых правительством вариантах распределения свободных мест между потенциальными первоклассниками, которых хотят устроить в школу не по месту жительства.

Гриневич отметила, что такое зачисление будет возможно при наличии свободных мест в учебном заведении, сообщает Радио "Свобода".

"Чтобы здесь не случилось так, что будут еще большие злоупотребления, есть только два рецепта: либо путем приема по дате рождения, но тогда дискриминация, потому что зимние дети имеют больше шансов, чем летние, или жеребьевкой. Важно, чтобы это жеребьевка было прозрачной", — отмечает министр образования.

Сейчас Министерство образования работает с Минюстом над критериям проведения жеребьевки, уточнила Гриневич.

"Чтобы был общественный надзор, чтобы нельзя было договориться о том, чей жребий будет извлечен. Такие правила можно прописать и родители, которые заинтересованы, будут контролировать их соблюдение", — отмечает министр.

Новые правила приема в первый класс планируют внедрить в 2018 году. Ожидается, что сама кампания начнется с начала мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинских школах хотят упразднить физику, биологию и химию.