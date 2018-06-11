В Одессе исчез памятник любимому коту Жванецкого

Правоохранители сообщают, что скульптуру похитили.

Скульптура кота Жванецкого изчезла фото: Думская

Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщил 11 июня о похищении неизвестными памятника коту Морису известного сатирика Михаила Жванецкого , который находился на улице Маразлиевской

По информации УНИАН, полиция начала в связи с фактом хищения расследование.

"Сегодня в Приморский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили скульптуру Кота Мориса, которая была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов", - сообщили в полиции.

В комментарии РенТв сатирик прокомментировал исчезновение знаменитой скульптуры "Кот и портфель Жванецкого".

"Меня в Одессе нет сейчас, да я бы и все равно не охранял его. Это было не очень практично со стороны улицы, поэтому вполне можно было ожидать, что он пропадет", - сказал он.

Жванецкий подчеркнул, что настоящий кот Морис находится сейчас вместе с ним.

Напомним, ранее Жванецкий предложил свой рецепт, как побороть пьянство в России, учитывая, что в Иркутске от отравления средством для ванн "Боярышник" скончались несколько десятков человек.

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