В Одессе исчез памятник любимому коту Жванецкого

Правоохранители сообщают, что скульптуру похитили.
По информации УНИАН, полиция начала в связи с фактом хищения расследование.
"Сегодня в Приморский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили скульптуру Кота Мориса, которая была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов", - сообщили в полиции.
В комментарии РенТв сатирик прокомментировал исчезновение знаменитой скульптуры "Кот и портфель Жванецкого".
"Меня в Одессе нет сейчас, да я бы и все равно не охранял его. Это было не очень практично со стороны улицы, поэтому вполне можно было ожидать, что он пропадет", - сказал он.
Жванецкий подчеркнул, что настоящий кот Морис находится сейчас вместе с ним.
Напомним, ранее Жванецкий предложил свой рецепт, как побороть пьянство в России, учитывая, что в Иркутске от отравления средством для ванн "Боярышник" скончались несколько десятков человек.
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