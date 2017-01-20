Жванецкий о пьянстве: Один из островов Курильских продал бы японцам, чтобы люди имели деньги на водку

Сатирик Михаил Жванецкий предложил свой рецепт, как побороть пьянство в России, учитывая, что в Иркутске от отравления средством для ванн "Боярышник" скончались несколько десятков человек.

Об этом он рассказал во время интервью на канале Россия 1.

Сатирик предложил продать один из Курильских островов японцам, чтобы у россиян появились деньги.

"Один из островов Курильских продал бы японцам за дикие деньги, чтобы люди хотя бы имели деньги на водку. У меня эта мысль давно... Но надо продать совершенно маленькое, узнать сколько платят, а потом остальные и жить какое-то время", — сказал Жванецкий.

Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года в Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн "Боярышник" в больницы поступили множество пациентов скончались.

Напомним, Сергей Шнуров представил творение о средстве "Боярышник".