В прокуратуре рассказали о побеге из страны напавшего на Найема кавказца

Правоохранители уверяют, что не смогли задержать подозреваемого по объективным причинам.

Участнику нападения на Найема удалось улететь в Баку Фото: Facebook/Маси Найем

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила, что один из участников нападения на народного депутата Мустафу Найема покинул Украину через два часа после инцидента.

"На сегодня уже известно, что этот человек через два часа после схватки, а именно в 19.38 30 апреля 2018 года пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины. Однако в это время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно", - написала представитель прокуратуры в Facebook.

Максимец отметила, что судебно-медицинская экспертиза относительно степени полученных Найемом травм будет обязательно назначена и проведена, но после завершения его лечения в медицинском учреждении. По словам пресс-секретаря, на результаты данная отсрочка не повлияет.

Фото: Facebook/Надежда Максимец

Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиения не был задержан.

Самого Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину.

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