В прокуратуре рассказали о побеге из страны напавшего на Найема кавказца

Правоохранители уверяют, что не смогли задержать подозреваемого по объективным причинам.
"На сегодня уже известно, что этот человек через два часа после схватки, а именно в 19.38 30 апреля 2018 года пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины. Однако в это время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно", - написала представитель прокуратуры в Facebook.
Максимец отметила, что судебно-медицинская экспертиза относительно степени полученных Найемом травм будет обязательно назначена и проведена, но после завершения его лечения в медицинском учреждении. По словам пресс-секретаря, на результаты данная отсрочка не повлияет.
Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиения не был задержан.
Самого Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram