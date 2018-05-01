Найема прооперировали, а в деле появились новые результаты

Избитого нардепа Мустафу Найема прооперировали.

"У Мустафы сотрясение. Начались боли в районе спины. Операция прошла, колят обезболивающее", – сообщил его брат Маси Найем в Facebook.

Он уточнил, что на данный момент задержаны трое участников драки, но главный ее участник все еще находится на свободе. Брат нардепа попросил всех, у кого возможно есть видео инцидента, предоставить их стороне потерпевшего.

В свою очередь прокуратура Киева объявила нападавшим о подозрении в преступлении.

Как сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец, сейчас все трое мужчин, причастных к нападению на депутата, задержаны по ст. 208 УПК Украины.

"Это мужчины 1999 и 1996 рождения. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один – граждан Украины", – подтвердила ранее озвученную информацию Максимец.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Автомобиль "Mercedes", на котором ехали злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

В прокуратуре отметили, что заочно объявлено о подозрении четвертому участнику конфликта, который непосредственно избил депутата, но бежал. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 296 УК Украины и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиения не был задержан. Далее в Сети опубликовали видео старта конфликта с участием Мустафы Найема.