Найем сообщил важные сведения о главном нападавшем на него

Четвертый подозреваемый в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема вылетел из Украины в Баку.

"Самое странное происходит с четвертым участником происшествия, который приехал "на подписку", непосредственно наносил удары и судя по всему был старшим в этой группе (по данным брата нардепа его фамилия Саитов, кличка Мага – ред.). Адреса регистрации парня полиции были известны, самого парня уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он… скрылся и успел УЛЕТЕТЬ в Баку рейсом из Борисполя", — написал Найем на своей странице в Facebook.

При этом нардеп обратил внимание и на странности во время поиска машины нападавшего: "Автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором он приехал, операция "перехват" почему-то не зафиксировала, и он до сих пор не найден, хотя все происходило в одно и то же время, и вторую машину нашли. Видео отслеживания автомобиля у следствия нет, и оно не запрашивалось. Помимо этого сам автомобиль был объявлен в розыск с большим опозданием".

По словам депутата, изначально нападавшим инкриминировалась статья "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", но позже им предъявили обвинения в хулиганстве. При этом он отметил, что "эпизодов избиения было два и участие в них принимали несколько человек".

Также Найем сообщил, что до сих пор следствие не назначило судмедэкспертизу: "При этом следствие до сих пор не обратилось в суд по проведению мне судебно-медицинской экспертизы и доступу к материалам медицинского обследования. Без этих обращений и экспертиз (привет знаменитой поправке в УПК) материалы для передачи дела в суд будут неполными. При этом нам подтвердили, что дежурные судьи Шевченковского суда сегодня были на рабочем месте".

Найем добавил, что уже "на нескольких людей в разных структурах уже вышли с предложением договориться — дело замять, парней отпустить и спустить на тормоза".

"Я искренне надеюсь, что и следователи и прокуратуры сейчас играют на стороне закона, а не на стороне договаривающихся", – резюмировал депутат.

Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиения не был задержан. Далее в Сети опубликовали видео старта конфликта с участием Мустафы Найема.

Самого Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении.