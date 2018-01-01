В Тернополе напечатали календарь ЧМ-2018 с российским Крымом

Тираж с ошибкой составил 300 тысяч экземпляров.

На календарях к Чемпионату мира по футболу 2018 года, отпечатанных в Тернополе, полуостров Крым был изображен как часть Российской Федерации.

Казус заметили только после того, как более 300 тысяч изготовленных календарей ушли в розничную продажу через почтовые отделения, сообщает УНН. Один из таких календарей был обнаружен в Ивано-Франковске.

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Служба безопасности Украины начала уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена".

Напомним, не так давно Минкульт Франции на своем официальном сайте "присоединил" Севастополь к России.

А в марте этого года украинский государственный телеканал "UA:Перший" в эфире показал карту Украины без Крыма.

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