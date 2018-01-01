В Укравтодоре назвали огромную цифру аварийных мостов в Украине

В Госагентстве подчеркнули, что большинство их них требует капитального ремонта.

Мосты в Украине настолько в ужасном состоянии, что это может привести к трагедии Фото: Facebook/Укравтодор

Советник главы Укравтодора Александр Кава заявил о том, что девять тысяч мостов в Украине находятся в аварийном состоянии и требуют экстренного ремонта.

"И проезд по ним, по-хорошему, нужно было бы закрыть", - цитирует чиновника 112 Украина.

По словам Кавы, 4,5 тысяч мостов, из 17 тысяч имеющихся в Украине, нуждаются в срочной реконструкции и проезд по ним может привести к трагическим последствиям.

Чиновник добавил, что для капитального ремонта всех украинских автомобильных дорог необходимо два триллиона гривен.

Напомним, сопроектировщик моста Метро через Днепр в Киеве Георгий Росновский заявил о необходимости его срочной реконструкции по причине аварийного состояния.

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