В "Укравтодоре" рассказали, почему откажутся от "латания" ям на дорогах

Несмотря на то, что Украина - явно не Россия (как говаривал Л.Д. Кучма) с дорогами в стране тоже наблюдается явная и застарелая беда.

Дорожная яма УНИАН

Соответствующее сообщение опубликовал глава госпредприятия Славомир Новак в четверг, 26 апреля, на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, ямочный ремонт – "аварийные меры", а не ремонт по существу вопроса. Кроме того, Новак отметил, что все ремонты дорожного покрытия, которые проводились в Украине в минувшем году, выполнены на хорошем уровне.

"Да, дефекты могут быть - это нормально в любой стране мира. Однако за дефекты в пределах гарантий отвечают подрядчики. Другое дело - аварийные ремонты. Когда сходит снег, в Украине начинается так называемый ямочный ремонт. Это не ремонт по своей сути, это аварийная ликвидация ямочности для обеспечения проезда по дорогам. Временные, крайние меры. Частью нашей стратегии является отказ от таких ремонтов", - написал глава "Укравтодора".

Однако Новак признал, что одномоментно отказаться от ямочного ремонта не выйдет.

"Например, в прошлом году благодаря ямочному ремонту был обеспечен проезд по 40 тыс км дорог. Средств, которые мы потратили на это, - нам хватило бы только на 300 км среднего ремонта", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети высмеяли заявление Олега Ляшко о запрете ямочного ремонта.

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