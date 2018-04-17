"Уплотнять ямки ворюжками от влады". В сети высмеяли экпрессивное заявление Ляшко о запрете ямочного ремонта

Нардеп Олег Ляшко , лидер фракции "Радикальной партии", с трибуны украинского парламента во вторник, 17 апреля, выдвинул оригинальное решение проблемы ремонта дорог в стране.

"Посмотрите, как отремонтировали дороги в Николаевской области. Там целая семья может поселиться, на пикник выехать, еще и коров туда можно всунуть в яму дорожную... Дороги в Мариуполе нет. Добраться туда из Запорожья – минимум пять часов. По этим колдобинам и колдо*бинам", – заявил он.

Кроме того, по мнению Ляшко, власти Украины "вешают лапшу на уши" украинцам, говоря о том, что в стране на ремонт дорожного покрытия тратятся миллиардные суммы.

"Сколько можно "закапывать" миллиарды в ямочный ремонт? Люди на "гробки" доехать не могут, и когда едут по этим ямам, клянут все на свете. Поэтому первое – мы требуем запретить ямочный ремонт. Второе – в эти ямы… закапывать тех, кто организовывает ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтной службы и всех, кто ремонтировал эти дороги. Закопать и сверху асфальтом проехать, бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал, – с безбилетниками боролся. Вывели, расстреляли пару человек. По сегодняшний день все платят за билеты", – резюмировал нардеп.

Экпрессивное заявление нардепа вызвало бурные обсуждение в украинском сегменте соцсети Facebook.

"Вот здесь правильно. Но и вас всех надо перед этим закатать в каток за то, что ничего из обещанного не сделано. Так как ??", "А его в какую яму? Или он за собой не знает невыполненных обещаний?", "А брехунам и коррупционерам заливать в глотку расплавленный свинец", "Уплотнять ямки ворюжками от влады", "А если ты что нибудь не выполнишь ,из того о чем свистел,куда тебя закапывать?", - иронично-саркастически-издевательски прокомментировали они слова Ляшко

Напомним, ранее сообщалось о том, что в НАБУ сделали секретным расследование лотерейный выигрышей.