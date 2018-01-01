"Волошин никаких актов не подписывал". В Николаевской ОГА заявили об отсутствии конфликта с летчиком

Чиновники уверяют, что тендер на ремонт аэропорта был прозрачным.

В Николаевской ОГА заявляют, что конфликтов на работе у Волошина быть не могло Открытые источники

У совершившего самоубийство летчика-героя АТО Владислава Волошина не было конфликтов на работе, поскольку тендер на ремонт аэропорта был не завершен и документов он, как руководитель, не подписывал.

Такое заявление сделал заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи в Facebook. Он настаивает, что после определения победителя через систему Прозоро и подписания соответствующих протоколов, "были соблюдены все процедурные моменты для того, чтобы ситуация двигалась исключительно в правовом русле".

По словам Гайдаржи, Госаудитслужба после проверки нашла основания для расторжения подписанного договора. И тогда это вопрос взяла под свой контроль областная госадминистрация.

"Занимая должность исполняющего обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин, в отличие от предыдущих руководителей аэропорта, не подписывал никаких актов (ни по полосе, ни по терминалу), так как перед тем, как в него могли появиться такие основания, акты должны были быть подписаны сначала технадзором", - рассказал Гайдаржи.

Чиновник заявил, что в период руководства Волошина аэропортом не было тендеров, в соответствии с которыми подрядчики бы работали по предоплате. Гайдаржи заявил, что СМИ распространяют ложную информацию о трагедии и манипулируют фактами.

Фото: скрин Facebook/Валентин Гайдаржи

Фото: скрин Facebook/Валентин Гайдаржи

Фото: скрин Facebook/Валентин Гайдаржи

Напомним, в Николаеве при неизвестных обстоятельствах застрелился летчик-герой АТО Владислав Волошин. Жена погибшего созналась, что в последнее время супруг был замкнут и говорил о неприятностях на работе.

Позже была опубликована переписка Волошина с другом, в которой летчик поделился с собеседником копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы скандальных ремонтных работ в аэропорту.