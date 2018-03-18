"Легко найдем вам замену!": на что жаловался застрелившийся герой АТО Волошин

Застрелившийся в Николаеве летчик-герой АТО Владислав Волошин в последние дни Владислав был замкнут и говорил о неприятностях на работе.

Как пишет "Преступности.НЕТ" со ссылкой на собеседника в Нацполиции, об этом сообщила жена погибшего.

Как известно, Волошин неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, в целом совершив 33 боевых вылета. Именно его российские власти обвинили в атаке на малайзийский "Боинг" MH17, сбитый над Донбассом.

Из армии Волошин уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребенка.

При этом на своей странице в Facebook и в интервью украинским СМИ Владислав говорил, что уволился из ВСУ, так как, по его мнению, не был оценен командующими по достоинству. "Один будущий генерал о повышении зарплат ответил так - если что-то не нравится, мы легко найдем вам замену", – рассказывал, в частности, Волошин "Цензору" в июле 2017 года.

"У меня была зарплата в 12611 грн + за поднаем жилья 1699 грн (крайнее звание майор, должность замкомэска (командир эскадрильи – ред.). Многие скажут: так жилье в Николаеве можно найти за 2000 грн. Не угадали… Зимой я платил за месяц 5400 грн (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание (в 299 Бр.ТА (бригада тактической авиации – ред.) кормят хуже, чем ужасно) + ребенок (а потом и второй) + кредиты. А еще периодически нужно что-то купить из одежды. Считайте сами. Лично мое мнение – этого НЕДОСТАТОЧНО для офицера ЛЮБОГО рода войск, не только летчика. Да, периодически квартиры дают, особо "проявившим" себя и полковникам. Несмотря на все мои так называемые "заслуги" и семейные проблемы, я ее не заслужил (опять же, мое мнение)", – рассказывал он.

Спустя некоторое время после увольнения журналист Юрий Бутусов просил общественность помочь Волошину найти работу. "Владислав завершил контракт в этом году, уволился в январе, ему всего 28, он пилот от Бога, с уникальной стрессоустойчивостью и мгновенной реакцией, с великолепным тактическим мышлением и налетом в 450 часов на учебных и боевых самолетах, с рабочим английским для работы в авиации. Он полностью здоров и мотивирован… Ему нужна работа, он хочет обеспечить вниманием свою семью, двоих деток, которые почти не видели отца за последние три года", – отметил журналист.

В итоге Волошин занял должность заместителя гендиректора по авиационным вопросам Николаевского аэропорта. Однако проблемы, как оказалось, это не решило.

Редакция "Главреда" приносит соболезнования родным и близким Владислава.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина застрелился после отказа жены идти за алкоголем. В пистолете были самодельные резиновые пули с вкрученными шурупами.