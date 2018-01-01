Замки на дверях, заблокированные выходы. Журналисты проинспектировали украинские ТРЦ: видео

Пожарная безопасность большинства торговых центров находится в плачевном состоянии.

Пожарная безопасность в украинских ТРЦ оставляет желать лучшего Открытые источники

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово, в огненной ловушке которого погибли десятки людей, вынудил журналистов и активистов проверить: смогут ли люди найти аварийные выходы и спасти жизнь в случае пожара.

Как сообщается в материале ТСН, пожары в украинских ТЦ случались, однако людей успевали вовремя эвакуировать.

Первым объектом проверки стал столичный ТРЦ на Одесской площади. Все аварийные выходы были закрыты на замок с надписью, что ключ у охранника. Глава службы безопасности этого центра искать ключ отказался и настоятельно рекомендовал журналистам выйти через обычный выход.

Однако такое положение вещей является серьезным нарушением техники безопасности, уверяют специалисты.

"Соответственно с правилами пожарной безопасности, двери должны быть открыты", - отмечает эксперт по пожарной безопасности Виталий Куц.

В ТРЦ в Виннице активисты не смогли найти план эвакуации. Сотрудница центра в шутку сказала, что он отсутствует, поскольку не успели еще нарисовать. Аварийные выходы из здания оказались закрыты или заблокированы металлическими конструкциями.

В Харькове в одном из местных ТРЦ двери оказались открыты, однако сотрудники уверяют, что их часто наглухо запирают.

В торговом центре Львова был закрыт лишь одни выход, остальные содержаться в порядке. В пригороде Днепра теоретически противопожарная безопасность соответствует норме. Сотрудники уверяют, что и на практике все хорошо работает, поскольку после трагедии в Кемерово они провели дополнительные учения для персонала.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.