Анастасия Приходько рассказала о своей личной жизни

Артистка обычно предпочитает держать в секрете детали своей повседневной жизни.

Певица рассказала о том, какая она хозяйка и мама Главред

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько рассказала о том, какая она мама, хозяйка и какой у нее характер в повседневной жизни.

Артистка, отвечая на вопрос во время чата на "Главреде" отметила, что ее личная жизнь закрыта за семью замками, но кое-что она может рассказать.

"Какая я жена? Надо у мужа спросить, хорошая ли я жена. "Господиня"? Хе-хе, господиня... Это слово, по-моему, предполагает, что "господиня" - это аппетитная женщина в теле, которая достает из печи хлеб, и у нее бегает 11 детей. Такое теплое слово. Я на такую не похожа. Значит, "господиню" мы можем вычеркнуть", - поделилась Приходько.

Также она рассказала, что как мама не рассыпается в нежностях, и достаточно строга со своим ребенком.

"Как мама - да, строгая. По-другому быть и не может. С легким ли я характером? Конечно! Как пушок. Пух! Просто у меня есть характер. Я - не амеба, не инфузория туфелька", - отметила артистка.

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