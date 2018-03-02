Оскар-2018: где и когда смотреть, список номинантов

За заветную статуэтку будут бороться 9 кинолент.
Юбилейная 90-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2017 год состоится 4 марта 2018 года в театре "Долби", Лос-Анджелес.
Проведёт церемонию второй год подряд Комик Джимми Киммел.
Традиционно выдача "Оскаров" происходит в последнюю неделю февраля, однако в этом году из-за проведения Олимпиады церемонию перенесли на первые выходные марта.
Представление звезд на красной дорожке "Оскара-2018" начнется в 18.30 (01.30 по киевскому времени), а сама церемония награждения состоится в 20.00 (03.00 по Киеву).
Из украинских телеканалов вести прямую трансляцию "Оскара-2018" имеет право канал "Украина". Смотреть трансляцию в оригинале можно на официальном канале премии в YouTube.
В список номинантов фильмов, которые посоревнуются за главную кинопремию, попали сразу 9 лент.
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
В фильме рассказывается история матери-одиночки Милдред Хейз, которая потеряла дочь-подростка Анджелу. Женщина вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не стараются раскрыть убийство. Поэтому она арендовала три рекламных билборда, и вывешивает там три плаката с краткими надписями, которые напоминают об убийстве Анджелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби.
"Ловушка"
Неожиданный и напряженный триллер от создателей франшизы "Астрал". Крис получает приглашение погостить у родителей своей девушки. Впоследствии парень выясняет, что вечеринка в загородном поместье превращается в жуткое действо. Гости ведут себя странно, а хозяева практикуют гипноз. Им нужна новая жертва.
"Назови меня своим именем"
В фильме показан 1983 год, Италия. Элио семнадцать, и это лето он проводит на вилле у родителей, американского профессора и переводчицы-итальянки. Элио разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера – молодого американского учёного, ассистента отца Элио.
"Темные времена"
Военная драма "Темные времена" - история о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Черчилль отказался сотрудничать с нацистской Германией во главе с Гитлером.
"Дюнкерк"
Военная драма режиссёра Кристофера Нолана. Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции — эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы в 1940 году.
"Призрачная нить"
Американский драматический фильм режиссёра Пола Андерсона. В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.
"Леди Берд"
Американский трагикомедийный фильм Греты Гервиг. В фильме рассказывается о Кристине МакФерсон, ученице старшей школы, обладающей непростым характером. Девушка пытается перебраться в Нью-Йорк с помощью своего приёмного брата.
"Форма воды"
Американская фэнтезийная мелодрама режиссёра Гильермо дель Торо. Сюжет строится вокруг Элизы (работника сверхсекретной лаборатории) и человеке-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.
"Секретное досье"
Американский драматический триллер режиссёра Стивена Спилберга о смелых журналистах из The New York Times и The Washington Post, которые рассекретили документы Пентагона о вьетнамской войне.
Полный список номинантов на "Оскар" можно посмотреть здесь.
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