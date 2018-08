Оскар-2018: где и когда смотреть, список номинантов

Юбилейная 90-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2017 год состоится 4 марта 2018 года в театре "Долби", Лос-Анджелес.

Проведёт церемонию второй год подряд Комик Джимми Киммел.

Традиционно выдача "Оскаров" происходит в последнюю неделю февраля, однако в этом году из-за проведения Олимпиады церемонию перенесли на первые выходные марта.

Представление звезд на красной дорожке "Оскара-2018" начнется в 18.30 (01.30 по киевскому времени), а сама церемония награждения состоится в 20.00 (03.00 по Киеву).

Из украинских телеканалов вести прямую трансляцию "Оскара-2018" имеет право канал "Украина". Смотреть трансляцию в оригинале можно на официальном канале премии в YouTube.

В список номинантов фильмов, которые посоревнуются за главную кинопремию, попали сразу 9 лент.

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

В фильме рассказывается история матери-одиночки Милдред Хейз, которая потеряла дочь-подростка Анджелу. Женщина вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не стараются раскрыть убийство. Поэтому она арендовала три рекламных билборда, и вывешивает там три плаката с краткими надписями, которые напоминают об убийстве Анджелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби.

"Ловушка"

Неожиданный и напряженный триллер от создателей франшизы "Астрал". Крис получает приглашение погостить у родителей своей девушки. Впоследствии парень выясняет, что вечеринка в загородном поместье превращается в жуткое действо. Гости ведут себя странно, а хозяева практикуют гипноз. Им нужна новая жертва.

"Назови меня своим именем"

В фильме показан 1983 год, Италия. Элио семнадцать, и это лето он проводит на вилле у родителей, американского профессора и переводчицы-итальянки. Элио разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера – молодого американского учёного, ассистента отца Элио.

"Темные времена"

Военная драма "Темные времена" - история о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Черчилль отказался сотрудничать с нацистской Германией во главе с Гитлером.

"Дюнкерк"

Военная драма режиссёра Кристофера Нолана. Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции — эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы в 1940 году.

"Призрачная нить"

Американский драматический фильм режиссёра Пола Андерсона. В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

"Леди Берд"

Американский трагикомедийный фильм Греты Гервиг. В фильме рассказывается о Кристине МакФерсон, ученице старшей школы, обладающей непростым характером. Девушка пытается перебраться в Нью-Йорк с помощью своего приёмного брата.

"Форма воды"

Американская фэнтезийная мелодрама режиссёра Гильермо дель Торо. Сюжет строится вокруг Элизы (работника сверхсекретной лаборатории) и человеке-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.

"Секретное досье"

Американский драматический триллер режиссёра Стивена Спилберга о смелых журналистах из The New York Times и The Washington Post, которые рассекретили документы Пентагона о вьетнамской войне.

Полный список номинантов на "Оскар" можно посмотреть здесь.

