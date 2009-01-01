Андре Тан свел в конюшне Мисс Украина и мастера по конному спорту

Кучеренко представила пару образов из женской линии.

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Дизайнер Андре Тан представил свою мужскую линию одежды сезона весна-лето 2017.

Главным героем новой коллекции стали "Мисс Украина-2016" — Александра Кучеренко и мастер международного класса по конному спорту — Олег Красюк.

Кучеренко представила пару образов из женской линии.

Вдохновленный английской историей и королевскими скачками в Аскоте, Андре Тан представил в образах Олега основные мотивы — особый шик, заключенный в элегантность, мужественность и спортивный характер. Лейтмотивом послужил образ англичанина Джорджа Браммела, основателя дендизма. Именно он еще в начале 19 века ввел в моду современный мужской костюм.

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Дизайнер также дал несколько советов по мужскому стилю.

1. Заметная незаметность: настоящая элегантность не бросается в глаза. Кричащие цвета, невообразимый крой и другие экстравагантные детали — все это не приемлемо в образе лидера. В луке должна быть всего одна особая деталь, придающая всему облику завершенный вид.

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2. Мужественность — не брутальность. Отличие денди от метросексуалов – настоящая мужественность. Он может не обладать массивными мускулами и идеальной внешностью, но весь его образ говорит о том, что он настоящий представитель сильной половины человечества. Уникальный мужской стиль, в полной мере раскрывает себя не только в том, как одет мужчина, но и как он говорит, двигается и ведет себя.

3. Аккуратность во всем. Как учил Браммел — от мужчины должно пахнуть не парфюмом или табаком, а чистотой. Таким же "чистым" должен быть и внешний вид: глаженная одежда, чистая обувь и идеально подобранные составляющие всего образа.

4. Внимание к деталям. 1-2 акцента придают простому образу особый шик и передают характер владельца. Это может быть, как, деталь кроя, нашивки, декоративные замки, так и аксессуары — карманный или шейный платок, стильные носки.

Напомним, ради Андре Тана Оля Полякова сняла кокошник и сменила стиль.