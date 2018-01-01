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Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и посоветовал спилить Останкинскую башню

Сегодня, 13:20

Музыкант грубо высказался о своих соотечественниках.

Макаревич
Макаревич грубо высказался о своих соотечественниках Фото: ivona.bigmir.net
  Российский музыкант Андрей Макаревич впервые за три года побывал в США, и отметил, что американцы гораздо спокойнее россиян. По его мнению, с россиянами происходит "что-то ужасное", и они становятся "злобными дебилами".

"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - написал музыкант на своей странице в Facebook.

В комментариях он добавил, что Власти России "открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", и чтобы этого не было, нужно "для начала спилить останкинскую башню".  

Макаревич
Макаревич грубо высказался о своих соотечественниках Скриншот Facebook

В комментариях к посту одни поддержали музыканта.  Другие же отмечают, что это не с Россией проблема, а с самим Макаревичем. 

Ранее Макаревич рассказал о замене клавишника, поддержавшего Путина по Крыму.
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Андрей Макаревич, Машина Времени, Россия, россияне, злобные, музыкант
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