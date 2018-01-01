Ани Лорак выложила в Сеть волнующее фото в экстравагантном наряде

Певица в Минске презентовала свое шоу Diva.
Фото сделано во время выступления звезда в столице Беларуси Минске, там она презентовала шоу Diva, говорится на ее странице в Instagram.
На снимке артистка засветила стройную ножку, он за 12 часов собрал почти 60 тысяч лайков.
"Спасибо, Минск!", — подписала волнующее фото исполнительница.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак планирует провести два концерта в России — 25 февраля в Санкт-Петербурге и 3 марта в столице страны Москве, она будет развлекать пришедших своим шоу Diva.